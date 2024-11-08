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У смерті співака Ліама Пейна звинувачено трьох осіб

Зірковий виконавець випав з третього поверху готелю, перебуваючи під дією наркотиків.

У смерті співака Ліама Пейна звинувачено трьох осіб
Стихійний меморіал на честь Ліама Пейна
Фото: EPA/UPG

Аргентинські правоохоронці висунули офіційні звинувачення трьом особам у діяльності, яка призвела до загибелі відомого британського співака Ліама Пейна.

Як пише BBC, людині, яка супроводжувала виконавця під час його перебування в Буенос-Айресі, інкриміновано залишення особи у небезпечній для життя ситуації та сприяння в отриманні та вживанні наркотичних засобів. Співробітнику готелю, де сталася трагедія, та ще одній неназваній людині загрожує покарання за оборудки за наркотиками.

Колишній учасник гурту One Direction помер 16 жовтня у віці 31 року внаслідок падіння з третього поверху готелю. Судово-медична експертиза з'ясувала, що у крові зірки була висока концентрація алкоголю та сильних наркотиків, через що він міг втратити свідомість безпосередньо перед фатальним інцидентом.  

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