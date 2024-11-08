Президент Аргентини зустрінеться з Трампом і Маском наступного тижня

Відомий своєю прихильністю до поглядів та діяльності Дональда Трампа президент Аргентини Хав'єр Мілей наступного тижня зустрінеться з обраним президентом США у його резиденції у Флориді.

Як пише Reuters, у Мар-а-Лаго, особистому клубі Трампа, 14-16 листопада відбудеться конференція Консервативної політичної дії - організації, яка об'єднує правих політиків. Мілей має бути присутнім на цьому заході.

Також в аргентинського лідера буде можливість поспілкуватися з Ілоном Маском, який після перемоги Трампа на виборах, ймовірно, отримає посаду у новій адміністрації США.