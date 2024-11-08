Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання неправомірної вигоди
Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання неправомірної вигоди
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
ГоловнаСвіт

Президент Аргентини зустрінеться з Трампом і Маском наступного тижня

Хав'єр Мілей стане одним із перших лідерів, хто привітає республіканця особисто.

Президент Аргентини зустрінеться з Трампом і Маском наступного тижня
Президент Аргентини Хав’єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Відомий своєю прихильністю до поглядів та діяльності Дональда Трампа президент Аргентини Хав'єр Мілей наступного тижня зустрінеться з обраним президентом США у його резиденції у Флориді.

Як пише Reuters, у Мар-а-Лаго, особистому клубі Трампа, 14-16 листопада відбудеться конференція Консервативної політичної дії - організації, яка об'єднує правих політиків. Мілей має бути присутнім на цьому заході.

Також в аргентинського лідера буде можливість поспілкуватися з Ілоном Маском, який після перемоги Трампа на виборах, ймовірно, отримає посаду у новій адміністрації США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies