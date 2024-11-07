Лідер німецької опозиції закликає Шольца провести дострокові вибори

Лідер німецької опозиції, партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц закликав провести дострокові вибори вже в січні ‒ після краху уряду Олафа Шольца, зазначивши, що країна не може ризикувати тривалим періодом політичної невизначеності.

Про це пише Financial Times.

Мерц у четвер відхилив графік, запропонований канцлером Німеччини після того, як він розвалив урядову коаліцію ‒ цей крок став кульмінацією тривалої суперечки щодо економічної політики та занурив найбільшу економіку Європи в політичні потрясіння.

Політик тисне на Шольца, заявивши, що “немає причин” чекати до 15 січня, щоб винести вотум довіри в Бундестазі ‒ це означало б, що позачергові вибори можуть бути проведені не раніше березня. Його заклик підтримали провідні бізнесмени, які попередили про необхідність термінових дій для відновлення німецької економіки.

Лідер опозиції сказав, що його парламентська група, до якої входить баварська сестринська партія ХДС Християнсько-соціальний союз, одноголосно погодилася вимагати, аби Шольц провів вотум довіри “негайно, щонайпізніше на початку наступного тижня”. Це дозволить провести вибори у другій половині січня.

Шольц сказав, що він хоче співпрацювати з ХДС у найближчі місяці, щоб просувати заходи для підтримки бізнесу та стимулювання економіки.

Мерц зазначив водночас: “Ми просто не можемо дозволити собі мати уряд без більшості в Німеччині протягом кількох місяців”, після чого послідують багатомісячна виборча кампанія та тижні створення коаліції. “Все має відбуватися швидко”.

Витрати на довгострокові запозичення Німеччини зросли до найвищого рівня з липня після розпаду коаліції. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що багато хто в країні буде відчувати занепокоєння через нестабільність вдома та в світі після виборів у США, і закликав політиків діяти відповідально.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив упевненість, що Берлін "виконає свої зобов'язання" щодо оборони та зовнішньої політики. Зазначимо, Німеччина є другим за обсягом надання джерелом військової допомоги Україні після США.

Німецькі чиновники оголосили в четвер, що очільник мінфіну Крісітана Лінднера ‒ ліберального політика, чиї розбіжності з його партнерами у коаліції Соціал-демократів і “зелених” призвели до його звільнення, ‒ замінить Йорг Кукіес, найближчий економічний радник канцлера.

Шольц сказав, що звільнив Лінднера після того, як міністр фінансів відмовився призупинити “боргове гальмо” Німеччини, її конституційно закріплений ліміт на нові запозичення, щоб збільшити підтримку України, яка бореться з російською агресією.

На знак внутрішніх розбіжностей у Вільній демократичній партії Лінднера, міністр транспорту Фолькер Віссінґ оголосив у четвер, що він вийде з партії, щоб залишитися на своїй посаді.