Посол США в Угорщині вважає, що Орбан поставився до американських виборів як до гри в карти

Американський посол в Угорщині Девід Прессман вважає, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан сприйняв вибори президента США як "карткову гру". У своєму виступі під час прийому в посольстві він розкритикував голову уряду за відкриту підтримку республіканського кандидата Дональда Трампа і назвав це "проблемою азартних ігор".
На думку дипломата, відкрита підтримка одного кандидата була нерозважливою. Цими діями він зробив велику ставку, де на кону були відносини між країнами.
"Прем'єр-міністр Орбан сприйняв ці вибори як гру в карти в казино. І він зробив дуже велику ставку. Незалежно від того, чи вірить він, що виграв чи програв цю роздачу, він грав не з грошима, а з відносинами США та Угорщини. Відносини, які були змінені його майстерністю. Заподіяна шкода є глибшою, ніж чотирирічний термін президентства, оскільки вона ґрунтується на прагненні перетворити щось велике та тривале, відносини між членами Альянсу – між сильними націями – у щось менше та швидкоплинне. Протягом останніх кількох років прем’єр-міністр Угорщини говорив своїм людям, що, здавалося б, усі їхні проблеми зникнуть, коли одна політична партія виграє одні вибори … в іншій країні", – сказав посол.
Прессман назвав безросудними такі ставки, а також додав, що це ставить майбутнє Угорщини в залежність від чужих виборів, а її долю віддає в руки громадян інших країн.
- За цей рік Віктор Орбан уже декілька разів зустрічався з Дональдом Трампом, який тоді ще лише претендував на висунення в президенти. Після однієї з таких зустрічей угорський політик сказав, що Трамп у разі перемоги не дасть жодної копійки на війну в Україні.