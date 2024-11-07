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Посол США в Угорщині вважає, що Орбан поставився до американських виборів як до гри в карти

Під час прийому в посольстві він дорікнув угорському прем'єру за відкриту підтримку кандидата на чужих виборах. 

Посол США в Угорщині вважає, що Орбан поставився до американських виборів як до гри в карти
Посол США в Угорщині Прессман
Фото: скріншот

Американський посол в Угорщині Девід Прессман вважає, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан сприйняв вибори президента США як "карткову гру". У своєму виступі під час прийому в посольстві він розкритикував голову уряду за відкриту підтримку республіканського кандидата Дональда Трампа і назвав це "проблемою азартних ігор". 

На думку дипломата, відкрита підтримка одного кандидата була нерозважливою. Цими діями він зробив велику ставку, де на кону були відносини між країнами.

"Прем'єр-міністр Орбан сприйняв ці вибори як гру в карти в казино. І він зробив дуже велику ставку. Незалежно від того, чи вірить він, що виграв чи програв цю роздачу, він грав не з грошима, а з відносинами США та Угорщини. Відносини, які були змінені його майстерністю. Заподіяна шкода є глибшою, ніж чотирирічний термін президентства, оскільки вона ґрунтується на прагненні перетворити щось велике та тривале, відносини між членами Альянсу – між сильними націями – у щось менше та швидкоплинне. Протягом останніх кількох років прем’єр-міністр Угорщини говорив своїм людям, що, здавалося б, усі їхні проблеми зникнуть, коли одна політична партія виграє одні вибори … в іншій країні", – сказав посол.

Прессман назвав безросудними такі ставки, а також додав, що це ставить майбутнє Угорщини в залежність від чужих виборів, а її долю віддає в руки громадян інших країн. 

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