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Гарріс у промові визнала поразку на президентських виборах

Демократка закликала прихильників не впадати у відчай і прийняти результати.

Гарріс у промові визнала поразку на президентських виборах
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше після дня виборів публічно виступила перед своїми прихильниками. Демократка офіційно визнала свою поразку під час промови біля будівлі Говардського університету у Вашингтоні.

Як повідомляє CNN, Гарріс заявила, що пишається своєю кампанією і подякувала родині, президенту Джо Байдену та партнеру на виборах Тіму Волзу. Вона закликала усіх, хто прагнув її перемоги, прийняти результати виборів та сприяти мирному транзиту влади.

Демократка стверджує, що не припинить боротьбу за "свободу, можливості, чесніть та гідність для кожної людини". Окремо вона порадила молодим людям "не соромитися відчувати сум та розчарування, але не здаватися і пам'ятати про свою силу".

"Не час заламувати руки. Час закотити рукави і організуватися, щоб бути на сторожі свободи та справедливості", - підсумувала виступ Гарріс.

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