Головне за середу, 6 листопада: ракетний удар по Чернігову, 145 бойових зіткнень, перемога Трампа

Бойові дії на Донеччині, 145 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ураження кораблів Росії у Каспійському морі. Яким запам’ятається 987-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 листопада відбулося 145 бойових зіткнень.

Росіяни здійснили понад пів сотні атак на Курахівському напрямку.

Напружена ситуація і на Покровському – тут зафіксували 38 штурмових і наступальних дій ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 листопада – в новині.

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки (ГУР) вперше уразили кораблі Росії у Каспійському морі, повідомляє "Українська правда” із посиланням на джерело у відомстві.

За даними джерела, в результаті інноваційної спецоперації Головного управління розвідки МОУ вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан, Росія. Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями у медіа, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. За деякими даними атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

У середу, 6 листопада, російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. Внаслідок вибуху постраждали дві людини, повідомляє очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Одна у важкому стані, інша в стані середньої тяжкості.

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати шістьох українських військовополонених, яких росіяни вбили на Покровському напрямку.

Про це заявив начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко в ефірі Суспільного.

5 листопада в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Зокрема 23 жовтня в східній частині міста Селидове росіяни вбили трьох військовополонених, а 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади окупанти розстріляли ще трьох військовополонених.

"Щодо долі решти осіб, які там перебували, ми також вживаємо всіх заходів, щоб встановити, що з ними зараз сталось. У нас уже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тобто тих підрозділів ЗС РФ, які штурмували наші позиції, і зараз ми намагаємося підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути, зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії", – зазначив начальник управління.

Загалом правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства 124 військовополонених на полі бою.

Камала Гарріс обговорила з Дональдом Трампом важливість мирної передачі влади.

Про це повідомляє AP з посиланням на помічника Гарріс, який спілкувався з журналістами анонімно.

Віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала новообраному президенту Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах.

Крім того, Гарріс обговорювала з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою на день середи промовою про поразку.

Як повідомлялося, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників. Перед цим Трамп вже оголосив себе переможцем, хоча офіційних результатів не було. Він провів перший після виборів виступ, у якому не згадав про Україну.

Президент Джо Байден теж привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах і запросив його до Білого дому для обговорення передачі влади.

У Білому домі заявили, що співробітники узгодять дату “найближчим часом”.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!