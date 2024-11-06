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МЗС: українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну

Це результати першого етапу співпраці міністерства і Укрпошти.

МЗС: українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну
закордонний паспорт
Фото: dpsu.gov.ua

Українці можуть замовити доставку закордонного паспорта з України за фіксовану ціну.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, коментуючи результати першого етапу співпраці з Укрпоштою.

«Відтепер, за меморандумом, підписаним у серпні цього року, кожен українець, що очікує на виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою — швидким та доступним замовленням доставки документа з України за фіксовану ціну», - йдеться у повідомленні відомства.

Укрпошта, як відомо, розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України. 

Завдяки електронній марці з QR-кодом українець зможе оплатити доставку у будь-який час і в будь-якій точці світу. Для цього потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти.

За інформацією МЗС, єдина ціна доставки паспорта до будь-якої країни світу — 6 доларів + 10 грн ПДВ.

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