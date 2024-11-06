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На Житомирщині вибухотехніки знищили бойову частину російського безпілотника та касетні елементи

Поліцейські знищили вибухонебезпечні предмети шляхом підриву.

На Житомирщині вибухотехніки знищили бойову частину російського безпілотника та касетні елементи
Фото: скріншот

Вибухотехніки поліції Житомирщини знищили бойову частину російського безпілотника та касетні елементи ракети Х-101.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Днями жителі одного з населених пунктів області знайшли в полі металеві кулі, про що повідомили до поліції. Фахівці встановили, що це касетні суббоєприпаси від крилатої ракети Х-101. Поліцейські зібрали вибухонебезпечні предмети та знищили шляхом підриву.

Також під час однієї із нещодавніх повітряних атак українські захисники збили на території області БпЛА. Внаслідок його падіння ніхто з людей не постраждав. Вибухотехніки поліції виявили уламки, а також бойову частину, що не розірвалась. 

Її вилучили за допомогою спеціального вибухотехнічного обладнання та транспортували на підривний майданчик, де знищили методом дистанційного контрольованого вибуху.

Підрозділи саперів Міністерства оборони України продовжують очищення звільнених регіонів України від вибухонебезпечних залишків війни.

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