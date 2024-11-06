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На Закарпатті СБУ затримала очільника райТЦК та заступника комбрига Тероборони, які "заробляли" на ухилянтах

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

На Закарпатті СБУ затримала очільника райТЦК та заступника комбрига Тероборони, які "заробляли" на ухилянтах
Фото: СБУ

СБУ і Нацполіція у Закарпатській області викрили очільника районного ТЦК та заступника комбрига Тероборони, які за хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Закарпатті ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За результатами комплексних заходів підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони", — ідеться у повідомленні.

За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але засхожими "схемами": в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України. Вартість таких "послуг" становила від 4 тисяч доларів з клієнта.

Фото: СБУ

На підставі отриманих доказів обидва посадовці підозрюються (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);▪️ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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