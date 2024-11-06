Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
“Зима буде складною”: Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Трамп провів перший після виборів виступ. Жодного слова про Україну, багато згадок про закриття кордонів. Відео
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів. Онлайн
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
Змінити БЗВП: з чого починати і чи додатковий час — це рішення. Розмова з аналітиками Центру ініціатив “Повернись живим”
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупант отримав підозру у депортації 15 українських дітей під час боїв за Миколаїв

Мова йде про командира відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії – Джабраїла Юсупова з позивним “Габріель”.

Окупант отримав підозру у депортації 15 українських дітей під час боїв за Миколаїв
Фото: СБУ

Російський окупант отримав підозру у депортації 15 українських дітей під час боїв за Миколаїв, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, у липні 2022 року під командуванням Юсупова 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти «під конвоєм» окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї.

Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування у ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора. У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies