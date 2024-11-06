Російський окупант отримав підозру у депортації 15 українських дітей під час боїв за Миколаїв, повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, у липні 2022 року під командуванням Юсупова 20 озброєних рашистів увірвалися до приміщення захопленої на той час Новопетрівської спецшколи та викрали 15 вихованців. Дітей разом з директоркою закладу та її чоловіком спочатку транспортували до Криму, а звідти «під конвоєм» окупантів відправили до Анапи, що у Краснодарському краї.

Там депортованих утримували майже місяць в одному з місцевих пансіонатів. Під час перебування у ньому дітей щоранку змушували співати гімн країни-агресора. У листопаді 2022 року за допомогою однієї з благодійних організацій депортованих вдалося вивезти з Росії до третіх країн, щоб потім повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати за злочини проти українців.