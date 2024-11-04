Центр нацспротиву: у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни змусили українських дітей присягнути на вірність РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області понад 200 вихованців Нахімовського училища віком від 12 років змусили прийняти присягу на вірність РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у спротиві, цього року "акція" посвяти відбулася вперше.

"Здебільшого "кадетами" відкритого цього року філіалу нахімовського училища є діти, які опинилися у складних життєвих умовах або втратили батьків через повномасштабне неспровоковане вторгнення росії в Україну. Зараз тут навчається 240 дітей", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що влада Кремля планує подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою вже до кінця цього навчального року. У тимчасово окупованому Маріуполі їх має навчатися не менше 500.

У ЦНС наголошують, що мілітаризація дітей на ТОТ України є ще одним способом виховати лояльних до терористичної Росії майбутніх військових. "А ще – серйозний злочин проти дитинства", — додають у спротиві.