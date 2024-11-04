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Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії

Виконуються і плани постачання БпЛА українського виробництва.

Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем і міністром оборони Рустемом Умєровим. Говорили про ситуацію на фронті, найбільшу увагу приділили Покровському, Торецькому, Курахівському і Куп'янському напрямкам.

Окремо була доповідь щодо Курської операції і знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону. Про це повідомили на каналі президента в Telegram. 

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії. Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам. Доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій", – сказав Зеленський.

  • Нещодавно президент повідомляв про недостатнє постачання озброєння, яке обіцяли надати партнери. Зеленський наголошував, що потрібна зброя не лише для поточних завдань, а й для резервів. 
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