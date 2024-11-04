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Оборонці неба за ніч збили 50 ворожих ударних дронів

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Оборонці неба за ніч збили 50 ворожих ударних дронів
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона збила 50 ворожих ударних безпілотників у 9 областях України.

Про це повідомили Повітряні сили.

Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині (район пусків – Ростовська область Росії). Також атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії. 

Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. 

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили України

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