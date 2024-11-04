Оборонці неба за ніч збили 50 ворожих ударних дронів

У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона збила 50 ворожих ударних безпілотників у 9 областях України.

Про це повідомили Повітряні сили.

Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині (район пусків – Ростовська область Росії). Також атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили України