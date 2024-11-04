По Дніпропетровщині Росія застосувала ракету, БпЛА та артилерію

Люди не постраждали.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 30 жовтня 2024 року

У ніч на 4 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетою, також застосували БпЛА та артилерію.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав", – написав він у телеграмі.

Також окупанти били і по Нікопольщині. Дроном-камікадзе поцілили по райцентру. Артилерією – по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені.