РФ тримає у Чорному та Середземному морях по одному ракетоносію

Росія тримає у Чорному та Середземному моріх по одному ракетоносію загальним залпом до 12 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

Зокрема, у Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.