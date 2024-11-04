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РФ тримає у Чорному та Середземному морях по одному ракетоносію

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

РФ тримає у Чорному та Середземному морях по одному ракетоносію
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному та Середземному моріх по одному ракетоносію загальним залпом до 12 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

Зокрема, у Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

А в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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