​Окупанти били з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини

Пошкоджено будівлю санаторію, десяток будинків, три господарські будівлі, і лінії електропередачі.

Протягом дня окупанти продовжували терор Нікопольського району, унаслідок обстрілів пошкоджено санаторій, приватні будинки. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окупанти атакували район важкою артилерією. А ще - влучили дроном-камікадзе і скинули боєприпас із БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади", - написав він у Telegram.

За словами голови ОВА, через обстріл загорілася приватна забудова, пожежу ліквідували.

Також було понівечено адмінбудівлю санаторію, десяток будинків, три господарські будівлі, стільки ж парників. Пошкоджено й лінії електропередачі.