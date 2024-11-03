Енергосистема України залишається збалансованою, але споживачів просять економити

Пошкодження інфраструктури унаслідок російських обстрілів ускладнюють роботу енергосистеми, однак енергосистема залишається збалансованою.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України.

Споживачів просять користуватися електроенергією раціонально, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 16 452 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

“На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6000 МВт*год та потужністю 1300 МВт”, ‒ йдеться у пресрелізі.