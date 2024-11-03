ЦПД: Google “засвітив” на картах розміщення українських військових систем

На оновлених картах Google зазначено розміщення українських військових систем.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

“Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього. Росіяни вже активно розганяють ці знімки. Що не так з цим світом?”, ‒ зазначив він.

За словами Коваленка, після публічної реакції представники Google зв’язалися з українською стороною. Вони заявили, що вже працюють над виправленням ситуації.

“В подальшому також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно”, ‒ додав керівник ЦПД.