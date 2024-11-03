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РФ поранила двох осіб у прифронтовій громаді Запорізької області

Окупанти завдали удар по цивільному будинку в селі Преображенка Пологівського району.

РФ поранила двох осіб у прифронтовій громаді Запорізької області
Запорізька область, наслідки обстрілів. Ілюстративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Через атаку ворожої керованої авіаційної бомби поранені двоє мешканців прифронтової громади Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Окупанти завдали удар по цивільному будинку в селі Преображенка Пологівського району.

В оселі перебувала сім’я. 

55-річна жінка і 45-річний чоловік отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

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Впродовж минулої доби окупанти завдали 266 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська Росії здійснили чотири авіаційні удари по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці та Малій Токмачці. 124 безпілотники різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.

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