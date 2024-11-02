ДБР: полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон гривень “бойових” виплат

Полковник домовився з командиром медичної роти та “працевлаштував” свою дружину на службу до підрозділу.

Полковник медслужби допоміг дружині отримати в тилу майже мільйон “бойових” виплат, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома. Військовій також повідомлено про підозру.

Полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року «працевлаштував» свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати.

Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень.