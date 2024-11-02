«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Довга рука для України
Довга рука для України
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міністр економіки: за 1000 гривень від єПідтримки можна буде також придбати ліки та медичні вироби

Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати.

Міністр економіки: за 1000 гривень від єПідтримки можна буде також придбати ліки та медичні вироби
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової “єПідтримки”, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, повідомляє урядовий портал.  

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків. Зустріч відбулася 1 листопада.

“1000 грн єПідтримки надійде українцям на картку “Національного кешбеку”. Це зекономить час і ресурс, адже система “Національного кешбеку” вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва”, – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми “Національний кешбек” вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки громадян, а і українських фармвиробників.

Вона додала, що програма «єПідтримка» буде розповсюджуватись на всіх українців – дорослих та дітей. Особлива увага буде на тому, щоб кошти “єПідтримки” змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies