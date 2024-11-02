Міністр економіки: за 1000 гривень від єПідтримки можна буде також придбати ліки та медичні вироби

Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати.

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової “єПідтримки”, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва, повідомляє урядовий портал.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з представниками фармацевтичних мереж та виробників ліків. Зустріч відбулася 1 листопада.

“1000 грн єПідтримки надійде українцям на картку “Національного кешбеку”. Це зекономить час і ресурс, адже система “Національного кешбеку” вже побудована і пройшла всі випробування. Люди отримали перші виплати кешбеку та навіть почали його витрачати. Наразі кошти за програмою Національний кешбек можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва”, – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, до програми “Національний кешбек” вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки громадян, а і українських фармвиробників.

Вона додала, що програма «єПідтримка» буде розповсюджуватись на всіх українців – дорослих та дітей. Особлива увага буде на тому, щоб кошти “єПідтримки” змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику.