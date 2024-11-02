Сибіга: у вересні РФ застосувала проти України понад 1330 «шахедів», у жовтні - 1908

«Зніміть всі обмеження на захист життя від терору», - закликав глава МЗС партнерів.

У вересні Росія застосувала проти України 1331 «шахед».

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Росія посилює терор і, зокрема, 2 листопада, запустила 71 дрон по Києву та інших містах.

«Загалом протягом вересня РФ застосувала проти України 1331 «шахед». Це близько 44 дронів на день. Протягом жовтня РФ атакувала Україну 1908 «шахедами». Це близько 62 дронів на день», - наголосив міністр.

Сибіга закликав партнерів дати дозвіл Україні атакувати склади і пункти зберігання цих дронів у РФ.

«Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору», - закликав міністр.