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Сибіга: у вересні РФ застосувала проти України понад 1330 «шахедів», у жовтні - 1908

«Зніміть всі обмеження на захист життя від терору», - закликав глава МЗС партнерів.

Сибіга: у вересні РФ застосувала проти України понад 1330 «шахедів», у жовтні - 1908
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

У вересні Росія застосувала проти України 1331 «шахед».

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Росія посилює терор і, зокрема, 2 листопада, запустила 71 дрон по Києву та інших містах.

«Загалом протягом вересня РФ застосувала проти України 1331 «шахед». Це близько 44 дронів на день. Протягом жовтня РФ атакувала Україну 1908 «шахедами». Це близько 62 дронів на день», - наголосив міністр.

Сибіга закликав партнерів дати дозвіл Україні атакувати склади і пункти зберігання цих дронів у РФ.

«Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору», - закликав міністр.

  • Із серпня 2024 року російські окупаційні війська здійснили майже 7000 атак безпілотників у Херсонській області.
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