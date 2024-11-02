Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 107 боєзіткнень

Станом на 16.00 2 листопада на фронті відбулися 107 бойових зіткнень.

Генштаб ЗСУ повідомив, що від обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Погребки, Грабовське, Іскрисківщина, Ободи, Волфине Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари загарбники завдали по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши 5 авіабомб.

Одну атаку відбили ще одна триває в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів.

На Куп’янському ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Незавершеними залишилися три атаки противника.

Триває одна атака на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар'ївка.

Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Предтечиного на Краматорському напрямку.

За підтримки бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще п’ять продовжуються.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Сили оборони стримують натиск противника та відбили три атаки, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Найгарячіший Курахівський напрямок - 35 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 – продовжуються дотепер.

На Времівському окупанти чотири рази безрезультатно атакували позиції наших військ біля Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАРів.

На Оріхівському противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури. Сили оборони відбили дві атаки в районі Нестерянки, окрім того, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Лобковому та скинув авіабомби на Малу Токмачку, Юр'ївку та Новопавлівку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції українських оборонців.