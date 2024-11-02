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Росіяни відібрали від бізнесу і нелояльних осіб у Криму щонайменше 1200 об’єктів нерухомості

Мова йде здебільшого про курортні комплекси і нерухомість комерційного призначення.

Росіяни відібрали від бізнесу і нелояльних осіб у Криму щонайменше 1200 об’єктів нерухомості
Алушта (Крим)
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 1200 об’єктів нерухомості росіяни «націоналізували» у 2024 році у тимчасово анексованому Криму. 

Як повідомив Центр національного спротиву, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто «не дружньо» налаштований до Росії. 

Найбільші активи або стали власністю РФ або їх продали новим власникам. Мова йде здебільшого про курортні комплекси і нерухомість комерційного призначення.

Запорізький гауляйтер Євген Балицький повідомив, що більш ніж тисяча баз відпочинку на узбережжі Азовського моря нібито не має власників і її мають забрати на користь РФ.

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