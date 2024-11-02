Умєров: з’явився перший заклад зі статусом Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оброни Рустем Умєров.

За його словами, медзаклад працює у центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим після повернення з полону.

«Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони. Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок», - розповів міністр.

За словами Умєрова, пропозиції від військовослужбовців і медичного персоналу, які вже є, врахує Департамент охорони здоров’я Міноборони.