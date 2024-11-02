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Умєров: з’явився перший заклад зі статусом Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців

Цей заклад працює у центральному регіоні України.

Умєров: з’явився перший заклад зі статусом Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. 

Про це повідомив міністр оброни Рустем Умєров.

За його словами, медзаклад працює у центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим після повернення з полону. 

«Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони. Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок», - розповів міністр.

За словами Умєрова, пропозиції від військовослужбовців і медичного персоналу, які вже є, врахує Департамент охорони здоров’я Міноборони.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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