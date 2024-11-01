Ляшко: повноцінну реформу МСЕК хотіли запустити з липня 2025-го, "ніхто не очікував, що аж така проблема"

Очільник МОЗ пояснив, як саме перевіряли висновки МСЕК і ВЛК після рішення РНБО у травні минулого року.

Уряд планував повноцінно запустити реформу медико-соціальних експертних комісій з липня 2025. Після торішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо необхідності реформи та перевірки висновків військово-лікарських комісій і МСЕК почала працювати робоча група, за результатами діяльності якої скасували 3400 рішень комісій і відкрили 19 000 кримінальних справ, сказав у інтерв'ю lb.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

План реформування комісій передбачав декілька складників і залучення не лише МОЗ, а й інших сторін, зокрема Мінеконімки та Пенсійного фонду. Ляшко сказав, що хотіли провести реформу, а не "зміну вивіски".

"Системно всі сторони почали працювати. Ми ставили собі термін [для повноцінного запуску реформи] 2025 рік, десь 1 липня, але те, що вибухнуло… Ніхто не очікував, що аж така проблема", – заявив міністр.

Він наполягає, що зміни в системі МСЕК почалися ще після першого рішення РНБО в травні 2023, але "ніхто не оцінює тих речей, які вже відбулися".

"Був ухвалений законопроєкт, який зобов'язував всіх членів медико-соціальних експертних комісій декларувати статки. Почали дивитися, кого, що, як оцифровувати (електронна система значно знижує корупційні ризики. — LB.ua). Якщо оцифрувати нехай 367 МСЕК, які сьогодні існують, – це кошти й час роботи, перенавчання тощо. Побачили, що є проблема з кадрами, бо в МСЕК працюють уже не лікуючі лікарі, вони залишають лікарську справу, і там низькі зарплати. Умовно, лікуючий лікар після реформи отримує значно більшу зарплату в обласній чи кластерній лікарні. Тому прийняли кардинальне рішення: щоб не витрачати ресурс, простіше функцію МСЕК перевести в медзаклади, які всім забезпечені, де є цифровізація: електронна система охорони здоров’я працює, кадри є, підсилювати будемо, і зарплата регулюється по-іншому. Ми над цим і працювали", – запевнив Ляшко.

Скандал зі МСЕК