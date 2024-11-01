Ляшко: повноцінну реформу МСЕК хотіли запустити з липня 2025-го, "ніхто не очікував, що аж така проблема"

Уряд планував повноцінно запустити реформу медико-соціальних експертних комісій з липня 2025. Після торішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо необхідності реформи та перевірки висновків військово-лікарських комісій і МСЕК почала працювати робоча група, за результатами діяльності якої скасували 3400 рішень комісій і відкрили 19 000 кримінальних справ, сказав у інтерв'ю lb.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
План реформування комісій передбачав декілька складників і залучення не лише МОЗ, а й інших сторін, зокрема Мінеконімки та Пенсійного фонду. Ляшко сказав, що хотіли провести реформу, а не "зміну вивіски".
"Системно всі сторони почали працювати. Ми ставили собі термін [для повноцінного запуску реформи] 2025 рік, десь 1 липня, але те, що вибухнуло… Ніхто не очікував, що аж така проблема", – заявив міністр.
Він наполягає, що зміни в системі МСЕК почалися ще після першого рішення РНБО в травні 2023, але "ніхто не оцінює тих речей, які вже відбулися".
"Був ухвалений законопроєкт, який зобов'язував всіх членів медико-соціальних експертних комісій декларувати статки. Почали дивитися, кого, що, як оцифровувати (електронна система значно знижує корупційні ризики. — LB.ua). Якщо оцифрувати нехай 367 МСЕК, які сьогодні існують, – це кошти й час роботи, перенавчання тощо. Побачили, що є проблема з кадрами, бо в МСЕК працюють уже не лікуючі лікарі, вони залишають лікарську справу, і там низькі зарплати. Умовно, лікуючий лікар після реформи отримує значно більшу зарплату в обласній чи кластерній лікарні. Тому прийняли кардинальне рішення: щоб не витрачати ресурс, простіше функцію МСЕК перевести в медзаклади, які всім забезпечені, де є цифровізація: електронна система охорони здоров’я працює, кадри є, підсилювати будемо, і зарплата регулюється по-іншому. Ми над цим і працювали", – запевнив Ляшко.
Скандал зі МСЕК
- На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Згодом президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
- 22 жовтня з'ясувалося, що голова МСЕК Миколаївської області могла наживатися на ухилянтах: при обшуках у неї знайшли понад $400 000, а також вона собі та своєму синові з російським паспортом оформила другу групу інвалідності.
- Того ж дня президент Зеленський зібрав засідання РНБО, де доручив прем'єру ухвалити відповідні кадрові рішення. Про відставку оголосив генпрокурор Андрій Костін, звільнили голів Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. Також вирішили, що всі МСЕК ліквідують до кінця року. Натомість буде цифрова модель.
- За інформацією голови СБУ Василя Малюка, скасують близько 4000 висновків про інвалідність, а 64 посадовця МСЕК уже отримали підозри.
- Віктор Ляшко у відставку через корупцію в МСЕК не збирається.
- Центральну МСЕК ліквідували: її функції виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медику-соціальних проблем інвалідності.