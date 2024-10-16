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Офіс Генпрокурора ініціював службове розслідування через інформацію про 50 прокурорів із Хмельниччини із групами інвалідності

Перевірять не лише Хмельницьку облпрокуратуру, а й інші органи прокуратури.

Офіс Генпрокурора ініціював службове розслідування через інформацію про 50 прокурорів із Хмельниччини із групами інвалідності
Андрій Костін, Генеральний прокурор України
Фото: Олександр Ратушняк

Офіс Генерального прокурора відреагував на інформацію про майже пів сотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури, які отримали групи інвалідності.

Як ідеться в заяві ОГП, Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування. 

«Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин», - зауважили в Офісі Генпрокурора.

Інформацію 16 жовтня оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, 49 прокурорів Хмельниччини «на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ». Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи. 

Справа Тетяни Крупи і її родини

  • 5 жовтня очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи затримали і повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами і фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає документи.
  • 7 жовтня суд відправив підозрювану під варту з альтернативою внесення 500 млн гривень застави. Жінка перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.
  • Тим часом фракція "Слуги народу" у Хмельницькій облраді запустила процедуру імперативного мандата. Зазначається, що Крупу виключать із облради.
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