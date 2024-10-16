Офіс Генпрокурора ініціював службове розслідування через інформацію про 50 прокурорів із Хмельниччини із групами інвалідності

Офіс Генерального прокурора відреагував на інформацію про майже пів сотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури, які отримали групи інвалідності.
Як ідеться в заяві ОГП, Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування.
«Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин», - зауважили в Офісі Генпрокурора.
Інформацію 16 жовтня оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, 49 прокурорів Хмельниччини «на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ». Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
Справа Тетяни Крупи і її родини
- 5 жовтня очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи затримали і повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами і фіктивними діагнозами.
- У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає документи.
- 7 жовтня суд відправив підозрювану під варту з альтернативою внесення 500 млн гривень застави. Жінка перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.
- Тим часом фракція "Слуги народу" у Хмельницькій облраді запустила процедуру імперативного мандата. Зазначається, що Крупу виключать із облради.