Кабмін затвердив умови продажу 100% держчастки заводу "Аерок"

Кабмін затвердив умови продажу 100% державної частки заводу "Аерок" на електронному аукціоні.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Затверджено умови продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» на електронному аукціоні", – написав він у телеграмі.
Також додав, що кошти, отримані від продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК», зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
- У серпні стало відомо, що ФДМ планує продати підсанкційний "Аерок" за майже мільярд гривень через Prozorro.
- "Аерок" входить до складу групи компаній "Група ЛСР" власником якої є російський мільярдер Андрій Молчанов.
- У серпні минулого року рішенням суду націоналізовано статутний капітал "Аерок" на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.
- У травні цього року із корпоративних прав заводу зняли всі арешти. Після цього він став готовим для продажу.
- Перед тим, у червні 2022 року активи компанії заарештували.