Кабмін затвердив умови продажу 100% держчастки заводу "Аерок"

Кабмін затвердив умови продажу 100% державної частки заводу "Аерок" на електронному аукціоні.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено умови продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» на електронному аукціоні", – написав він у телеграмі.

Також додав, що кошти, отримані від продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК», зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.