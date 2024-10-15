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Кабмін затвердив умови продажу 100% держчастки заводу "Аерок"

Виручені кошти зарахують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Кабмін затвердив умови продажу 100% держчастки заводу "Аерок"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює засідання кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін затвердив умови продажу 100% державної частки заводу "Аерок" на електронному аукціоні. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено умови продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» на електронному аукціоні", – написав він у телеграмі.

Також додав, що кошти, отримані від продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК», зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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