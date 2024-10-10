Затримали курсанта навчального батальйону, який корегував атаки РФ у Одеській та Вінницькій областях

Затримали російського агента, курсанта навчального батальйону, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари рашистів по українській армії.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

Зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток. Спочатку зрадник виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Чоловіка затримали «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати в РФ. Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору дані щодо розташування навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки.

Фото: СБУ Переписка зрадника із ворогом

Окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.

Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню.Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.