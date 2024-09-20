Дезертира, який здавав ворогові дані про позиції ЗСУ під Бахмутом, засудили до 16 років в'язниці

Також встановлено особу співробітника ФСБ, який був куратором агента.

Дезертир, який утік із поля бою і передавав окупантам інформацію про позиції ЗСУ під Бахмутом, засуджений до 16 років позбавлення волі, повідомляє Служба безпеки України.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав іще один агент фсб, що діяв на Донеччині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом", — ідеться у повідомленні СБУ.

У СБУ зазначають, що російського агента затримали в березні 2023 року.

За інформацією відомства, 29-річний колишній контрактник однієї з військових частин України в перший день повномасштабної війни втік із місця служби та перебував на прифронтовій території Донецької області.

"Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на гроші", — ідеться у повідомленні.

Насамперед ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут.

Також, згідно з повідомленням, агент розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району.

За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Враховуючи непогашену судимість за незаконне зберігання зброї, суд призначив йому покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.

Також встановлено особу співробітника ФСБ, який був куратором агента. Перевіряється його розвідувальна активність на різних напрямках підривної діяльності проти України.