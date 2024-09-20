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Російська армія вдарила по двох населених пунктах Харківщини, двоє людей загинули

Троє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілу села Івашки. Ще двоє у Ківшарівці.

Російська армія вдарила по двох населених пунктах Харківщини, двоє людей загинули

У п'ятницю, 20 вересня, російська армія вдарила по Золочівському та Куп'янському районах Харківщини. Попередньо відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади. У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення - ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Також, після 15:00 російські окупанти завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.

Відомо про двох цивільних загиблих — 43-річний чоловік та 53-річна жінка. Щонайменше дві жінки отримали поранення. 

На місці працюють екстрені служби. 

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення,

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