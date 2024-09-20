На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

20 вересня 08:00 Чугуївський район, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ по фермі постраждали дві людини, госпіталізовані.

22:00 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., смт Куп’янськ - Вузловий. Пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, перебито газову трубу.

21:05 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли три автомобілі та 2 господарчі споруди.

18:15 Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ., с. Грачівка. Відбулося влучання 2-х ворожих БПЛА в приватне домоволодіння.

17:17 Куп'янській р-н, Кіндрашівська громада, с.Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу горіла трава.

16:43 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., смт., Вільча. Внаслідок обстрілу загинув 85-річний чоловік.

16:38 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Постраждав 65-річний чоловік внаслідок ворожого обстрілу.

11:56 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ., с. Новоосинове, влучання в навчальний заклад. Внаслідок удару в дах будівлі відбулася пожежа.

10:40 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Новоосинове. Горіла господарча споруда, будинок. 10:32 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ., с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

Зазначимо, вночі Сили ППО збили 61 російський безпілотник із 70 і керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала в 13 областях.