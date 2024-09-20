Росія поранила в Херсонській області ще п'ятьох людей

Унаслідок російських ударів по Херсонській області учора поранено п'ятьох людей.
Росіяни били по критичній інфраструктурі і будинках. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Приозерне, Микільське, Дар'ївка, Нововоронцовка, Новоберислав, Зміївка та місто Херсон", – написав він.
Серед пошкоджених об'єктів – п'ять багатоповерхівок, 14 приватних будинків, машини.
- Учора окупанти важко поранили медика в Херсонській області. Вони скинули на нього вибухівку з дрона. Крім медичного працівника, поранена ще одна людина.