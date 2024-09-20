Росія поранила в Херсонській області ще п'ятьох людей

Ворог бив по будинках та інфраструктурі. 14 населених пунктів зазнали обстрілів.

Унаслідок російських ударів по Херсонській області учора поранено п'ятьох людей.

Росіяни били по критичній інфраструктурі і будинках. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Приозерне, Микільське, Дар'ївка, Нововоронцовка, Новоберислав, Зміївка та місто Херсон", – написав він.

Серед пошкоджених об'єктів – п'ять багатоповерхівок, 14 приватних будинків, машини.