Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія поранила в Херсонській області ще п'ятьох людей

Ворог бив по будинках та інфраструктурі. 14 населених пунктів зазнали обстрілів. 

Росія поранила в Херсонській області ще п'ятьох людей
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських ударів по Херсонській області учора поранено п'ятьох людей.

Росіяни били по критичній інфраструктурі і будинках. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Приозерне, Микільське, Дар'ївка, Нововоронцовка, Новоберислав, Зміївка та місто Херсон", – написав він.

Серед пошкоджених об'єктів – п'ять багатоповерхівок, 14 приватних будинків, машини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies