Прикордонники Львівського загону виявили скрипку, імовірно, італійського майстра Страдіварі в автомобілі, що прямував на виїзд з України.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

"Скрипка маркована як Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728. Її виявили в багажнику автомобіля марки Mitsubishi в пункті пропуску Краковець, що на кордоні з Польщею. Скрипка може бути оригінальним інструментом виготовленим італійським майстром Антоніо Страдіварі. Цей інструмент вирізняється особливою чистотою звучання і цінується у світі", - йдеться у повідомленні.

Представники митниці музичний інструмент вилучили та передали на експертизу, яка встановить, чи є він культурною та історичною цінністю.

Фото: ДПСУ З України намагалися вивезти скрипку Страдіварі

Нагадаємо, в травні співробітники Держприкоронслужби виявили на українсько-польському кордоні скрипку Страдіварі.