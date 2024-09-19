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У Херсоні росіяни важко поранили медпрацівника

Також постраждала ще одна людина.

У Херсоні росіяни важко поранили медпрацівника
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У Херсоні росіяни важко поранили чоловіка.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, близько 16-ої години окупанти скинули з дрона вибухівку у у Дніпровському районі. Через обстріл потерпілий отримав уламкове поранення грудної клітки. 

Обласна військова адміністрація уточнила, що 39-річний поранений - це медпрацівник.

Крім того, до лікарні доставили ще одну постраждалу. У 58-річної жінки – вибухова травма і уламкове поранення щелепи. 

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