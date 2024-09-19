У Херсоні росіяни важко поранили медпрацівника

У Херсоні росіяни важко поранили чоловіка.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, близько 16-ої години окупанти скинули з дрона вибухівку у у Дніпровському районі. Через обстріл потерпілий отримав уламкове поранення грудної клітки.
Обласна військова адміністрація уточнила, що 39-річний поранений - це медпрацівник.
Крім того, до лікарні доставили ще одну постраждалу. У 58-річної жінки – вибухова травма і уламкове поранення щелепи.
- Напередодні російська армія атакувала з дрона службовий автомобіль міської військової адміністрації у Дніпровському районі.
- Того ж дня були поранені ще двоє людей.