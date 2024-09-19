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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, зокрема 22 танки Leopard

Також у пакеті десятки розвідувальних дронів, машини розмінування, снаряди калібру 155 мм тощо.

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, зокрема 22 танки Leopard
Ілюстративне фото: колишні датські Leopard 1A5 на складах у Німеччині
Фото: NDK

Німеччина передає Україні новий пакет допомоги.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни. 

Німеччина направила до України:

  • 22 танки Leopard 1 A5;
  • 22 броньованих автомобілів MRAP;
  • 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
  • 1 гусеничний всюдихід Warthog;
  • 3 зенітні установки Gepard;
  • 2 радіолокаційні радари TRML-4D;
  • 61 000 снарядів калібру 155 мм;
  • 30 розвідувальних дронів Vector;
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 20 безпілотних надводних апаратів;
  • 12 розвіддронів Songbird;
  • 6 дронів Hornet XR;
  • 3 мостоукладальні танки Beaver із запчастинами;
  • 1 інженерну броньовану машину Dachs;
  • 6 машини розмінування WISENT 1;
  • 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • два автомобілі для охорони кордону;
  • 112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;
  • 1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Нещодавно Reuters повідомило, що Німеччина має намір схвалити надання Україні майже 400 млн євро термінової військової допомоги. В німецькому уряді вважають, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії.

Німеччина виділяє ще 50 млн євро на лікування постраждалих від агресії РФ українців. В німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.

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