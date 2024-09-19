Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, зокрема 22 танки Leopard

Також у пакеті десятки розвідувальних дронів, машини розмінування, снаряди калібру 155 мм тощо.

Ілюстративне фото: колишні датські Leopard 1A5 на складах у Німеччині

Німеччина передає Україні новий пакет допомоги.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Німеччина направила до України:

22 танки Leopard 1 A5;

22 броньованих автомобілів MRAP;

5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

1 гусеничний всюдихід Warthog;

3 зенітні установки Gepard;

2 радіолокаційні радари TRML-4D;

61 000 снарядів калібру 155 мм;

30 розвідувальних дронів Vector;

20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвіддронів Songbird;

6 дронів Hornet XR;

3 мостоукладальні танки Beaver із запчастинами;

1 інженерну броньовану машину Dachs;

6 машини розмінування WISENT 1;

16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

два автомобілі для охорони кордону;

112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

8 вантажівок Zetros;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;

1 млн патронів до вогнепальної зброї.

Нещодавно Reuters повідомило, що Німеччина має намір схвалити надання Україні майже 400 млн євро термінової військової допомоги. В німецькому уряді вважають, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії.

Німеччина виділяє ще 50 млн євро на лікування постраждалих від агресії РФ українців. В німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.