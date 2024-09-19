Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, зокрема 22 танки Leopard

Німеччина передає Україні новий пакет допомоги.
Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
Німеччина направила до України:
- 22 танки Leopard 1 A5;
- 22 броньованих автомобілів MRAP;
- 5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 1 гусеничний всюдихід Warthog;
- 3 зенітні установки Gepard;
- 2 радіолокаційні радари TRML-4D;
- 61 000 снарядів калібру 155 мм;
- 30 розвідувальних дронів Vector;
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 20 безпілотних надводних апаратів;
- 12 розвіддронів Songbird;
- 6 дронів Hornet XR;
- 3 мостоукладальні танки Beaver із запчастинами;
- 1 інженерну броньовану машину Dachs;
- 6 машини розмінування WISENT 1;
- 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження;
- 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
- два автомобілі для охорони кордону;
- 112 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- 8 вантажівок Zetros;
- 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами і затворами;
- 1 млн патронів до вогнепальної зброї.
Нещодавно Reuters повідомило, що Німеччина має намір схвалити надання Україні майже 400 млн євро термінової військової допомоги. В німецькому уряді вважають, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії.
Німеччина виділяє ще 50 млн євро на лікування постраждалих від агресії РФ українців. В німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.