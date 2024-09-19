Reuters: Німеччина має намір схвалити надання Україні майже 400 млн євро термінової військової допомоги

Німеччина має намір схвалити 397 мільйонів євро військової допомоги Україні, пише Reuters із посиланням на лист німецького Мінфіну, який з’явився у розпорядженні агентства новин.
“Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії”, – йдеться у листі.
Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить схвалити додаткові видатки бюджетного комітету нижньої палати парламенту.
“Отримана незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро стала конкретною лише за останні кілька тижнів у тій мірі, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам щодо незапланованої потреби”, – йдеться в листі.
Міністерство фінансів заявило, що це має бути виконано негайно, щоб запровадити заходи у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом решти року.
Reuters зазначає, що допомога Німеччини Україні в 2024 році була запланована в розмірі близько 8 мільярдів євро.
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- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.