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Reuters: Німеччина має намір схвалити надання Україні майже 400 млн євро термінової військової допомоги

В німецькому уряді вважають, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії.

Reuters: Німеччина має намір схвалити надання Україні майже 400 млн євро термінової військової допомоги
Ілюстративне фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
Фото: ЕРА/UPG

Німеччина має намір схвалити 397 мільйонів євро військової допомоги Україні, пише Reuters із посиланням на лист німецького Мінфіну, який з’явився у розпорядженні агентства новин. 

“Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії”, – йдеться у листі.

Міністерство фінансів на прохання Міністерства оборони просить схвалити додаткові видатки бюджетного комітету нижньої палати парламенту.

“Отримана незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро стала конкретною лише за останні кілька тижнів у тій мірі, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам щодо незапланованої потреби”, – йдеться в листі.

Міністерство фінансів заявило, що це має бути виконано негайно, щоб запровадити заходи у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом решти року.

Reuters зазначає, що допомога Німеччини Україні в 2024 році була запланована в розмірі близько 8 мільярдів євро.

  • Німеччина виділяє ще 50 млн євро на лікування постраждалих від агресії РФ українців. В німецьких клініках вже пройшли лікування 1 173 важкопоранених і травмованих українських військових та цивільних осіб.
  • Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.
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