Генштаб: на Покровському напрямку Росія наступає найактивніше, на Курському рівняє власні міста і села з землею

На другому місці за кількість ворожих нападів після Покровського – Курахівський напрямок.

Протягом доби відбулося 187 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (п'ять ракет), 79 авіаударів (127 КАБів), провела понад 4580 обстрілів (154 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку росіяни намагалися двічі штурмувати у районах Вовчанська і Тихого. По житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська ворог бив КАБами, по Харкову – КАБами і балістикою, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

На Куп'янському напрямку за добу відбили 15 атак росіян біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки і Піщаного.

"На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитись в оборону українських військ поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Даріївки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори", – повідомив речник.

На Торецькому росіяни 12 разів нападали біля Дачного, Нелипівки, Торецька і Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 46 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка і Михайлівка.

На Курахівському напрямку відбили 40 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального і Желанного Першого.

На Времівському росіяни штурмували сім разів у районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого і Золотої Ниви.

"На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували Сили оборони України в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів штурмували позиції Сил оборони України в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. П'ять разів ворог безуспішно атакував на Придніпровському напрямку. Триває наступальна операція Збройних Сил України у Курській області, на цьому напрямку авіація ворога продовжує рівняти з землею власні села та міста", – сказав він.

Там росіяни завдали 19 ударів по власній території та громадянах.