Російські війська за добу втратили 1130 солдатів, – Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1130 російських солдатів. Також ліквідували 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 638 140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8705 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
- артилерійських систем – 18177 (+23) од,
- РСЗВ – 1189 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).
Дані уточнюються.
Wall Street Journal пише, що кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. окупанти втратили 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими.
Втрати України, за даними газети, складають 80 000 людей убитими і близько 400 000 пораненими. Цю інформацію повідомили анонімні джерела. Український нардеп Костенко сказав, що ці дані про українські втрати завищені.