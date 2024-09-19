Російські війська за добу втратили 1130 солдатів, – Генштаб

Від початку вторгнення українські захисники знищили близько 638 140 окупантів.

Упродовж доби українські захисники знищили 1130 російських солдатів. Також ліквідували 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 638 140 (+1130) осіб,

танків ‒ 8705 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,

артилерійських систем – 18177 (+23) од,

РСЗВ – 1189 (+1) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Wall Street Journal пише, що кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. окупанти втратили 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими.

Втрати України, за даними газети, складають 80 000 людей убитими і близько 400 000 пораненими. Цю інформацію повідомили анонімні джерела. Український нардеп Костенко сказав, що ці дані про українські втрати завищені.