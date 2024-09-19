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Російські війська за добу втратили 1130 солдатів, – Генштаб

Від початку вторгнення українські захисники знищили близько 638 140 окупантів.

Російські війська за добу втратили 1130 солдатів, – Генштаб
Український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1130 російських солдатів. Також ліквідували 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  638 140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8705 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
  • артилерійських систем – 18177 (+23) од,
  • РСЗВ – 1189 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Wall Street Journal пише, що кількість втрат армій України і Росії за час повномасштабного вторгнення разом складає близько мільйона людей. окупанти втратили 200 000 осіб убитими і близько 400 000 осіб пораненими.

Втрати України, за даними газети, складають 80 000 людей убитими і близько 400 000 пораненими. Цю інформацію повідомили анонімні джерела. Український нардеп Костенко сказав, що ці дані про українські втрати завищені.

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