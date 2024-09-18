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Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 14 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 18 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 100 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії, АГС, мінометів та дронами.

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Середино-Будську громаду ворог обстріляв з мінометів, а Краснопільську - артилерією та БпЛА.

Миколаївську громаду окупанти атакували “Шахедом”, а Новослобідську - мінометами та дронами.

По Білопільській Шалигинській громадам російські військові вдарили КАБами та дронами.

КАБами армія РФ атакувала Хотінську, Сумську та Юнаківську громади, а FPV-дронами - Есманьську, Свеську та Дружбівську громади.

Також мінометами, дроном та КАБом загарбники обстріляли Глухівську громаду.

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