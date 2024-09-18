Ворог атакував Нікопольщину: четверо поранених, серед них — дитина

У Криворізькому районі ворог атакував село з дрона. Без потраждалих.

Впрородвж дня, 18 вересня, російська армія била по двох районах Дніпропетровщини з артилерії і атакувала дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська та Марганецька громади та Криворіжжя.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщиніі через ворожі обстріли загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина.

Пошкоджені 5 багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, 7 магазинів, аптека, перукарня. Понівечені автівки.

У Криворізькому районі агресор поцілив дроном-камікадзе по Грушівській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих.