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У Тернополі затримали двох паліїв, які працювали на російські спецслужби

Двоє чоловіків встигли підпалити авто військовослужбовця.Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Тернополі затримали двох паліїв, які працювали на російські спецслужби
палії
Фото: поліція Тернопільської області

Двоє тернополян підпалили авто військового за вказівкою російських спецслужб. В одному з месенджерів вони відгукнулись на оголошення про "легкий заробіток".

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Відомо, що правоохоронці отримали повідомлення про пожежу автомобіля ЗАЗ Vida Cargo. Внаслідок пожежі авто знищено повністю, також вогонь пошкодив припаркований поруч автомобіль Toyota Avensis.

Фото: поліція Тернопільської області

"Поліцейські з’ясували, що знищений фургон належить військовому Збройних Сил України, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які вказали на те, що причиною займання транспортного засобу став навмисний підпал", — ідеться у повідомленні.

Співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками районного управління поліції та оперативниками СБУ в Тернопільській області затримали осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявилися двоє жителів Тернополя віком 54 та 56 років.

Фото: поліція Тернопільської області

Фігуранти відгукнулись на оголошення про "підробіток" в одному з телеграм-каналів. Представники спецслужб РФ запропонували їм підпалити автомобілі українських військових.

Відтак зловмисники підшукали відповідний транспортний засіб, облили його бензином та підпалили. Свої злочинні дії вони зняли на відео, як доказ про виконану "роботу".

Фото: поліція Тернопільської області

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Триває слідство.

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