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Умєров розповів, на що витратять додаткові 500 млрд грн, за які проголосувала Верховна Рада

Більша частина з цієї суми піде на виплати захисникам та їх сімʼям.

Умєров розповів, на що витратять додаткові 500 млрд грн, за які проголосувала Верховна Рада
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення – збільшити видатки на оборону у 2024 році на 495,3 мільярда гривень

Про це він написав у “Телеграмі”.

“Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни. З цих коштів 274,4 мільярда гривень підуть на виплати нашим захисникам та їх сімʼям. Ще 76,2 мільярда буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність”, – написав Умєров. 

Як зазначив міністр, важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння.

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