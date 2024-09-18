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Голова бюджетного комітету Ради заявила, що МВФ категорично проти емісії гривні

Через це Кабмін розраховує, що комерційні банки будуть готові купити достатньо цінних паперів уряду (тобто позичити фактично уряду гроші) для того, щоб він міг профінансувати усі видатки до кінця року.

Голова бюджетного комітету Ради заявила, що МВФ категорично проти емісії гривні
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва
Фото: EPA/UPG

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає проти емісії (випуск в обіг нових грошових знаків) гривні. 

Про це вона сказала сьогодні, 18 вересня, виступаючи у Верховній Раді перед журналістами.

“Наші міжнародні партнери – у першу чергу Міжнародний валютний фонд – виступають категорично проти емісії або друкування української гривні”, – сказала Підласа. 

Вона зазначила, що в України є дуже специфічні умови, за яких випадків країна може дозволити собі, щоб НБУ купував облігації внутрішньої державної позики, які випускає уряд, і таким чином друкував гривню. І цей випадок прописаний у меморандумі з МВФ, в його закритій частині. Він говорить, що Україна повинна мати розрив у надходженні міжнародної допомоги. 

“Тобто наразі, коли розриву немає, я не думаю, що ми можемо у цьому році звернутися до такого способу. І тут розрахунок уряду, що комерційні банки будуть готові купити достатньо цінних паперів уряду, тобто позичити фактично уряду гроші для того, щоб ми могли профінансувати усі видатки до кінця року”, – пояснила Підласа.

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