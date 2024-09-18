Голова бюджетного комітету Ради заявила, що МВФ категорично проти емісії гривні

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступає проти емісії (випуск в обіг нових грошових знаків) гривні.
Про це вона сказала сьогодні, 18 вересня, виступаючи у Верховній Раді перед журналістами.
“Наші міжнародні партнери – у першу чергу Міжнародний валютний фонд – виступають категорично проти емісії або друкування української гривні”, – сказала Підласа.
Вона зазначила, що в України є дуже специфічні умови, за яких випадків країна може дозволити собі, щоб НБУ купував облігації внутрішньої державної позики, які випускає уряд, і таким чином друкував гривню. І цей випадок прописаний у меморандумі з МВФ, в його закритій частині. Він говорить, що Україна повинна мати розрив у надходженні міжнародної допомоги.
“Тобто наразі, коли розриву немає, я не думаю, що ми можемо у цьому році звернутися до такого способу. І тут розрахунок уряду, що комерційні банки будуть готові купити достатньо цінних паперів уряду, тобто позичити фактично уряду гроші для того, щоб ми могли профінансувати усі видатки до кінця року”, – пояснила Підласа.