Данія виділяє новий пакет підтримки для Миколаївської області

Сьогодні, 17 вересня, у Миколаєві було затверджено IV та V пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 млн євро. З них 44 млн євро призначені для Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

Пакети допомоги від Данії передбачають забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду, водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури та громадських інституцій, залучення нових інвестицій, підтримка жителів громад та міста у відновленні після кризових ситуацій та розбудові стійкості, реабілітація та доступ до критично важливих послуг у сфері освіти, захисту та психічного здоров'я і психосоціальної підтримки тощо.

Серед організацій, які надаватимуть допомогу - NEFCO, ЮНОПС, DRC, KL, ПРООН, Енергетичне співтовариство, Данський Червоний Хрест, Save the Children Данія, DanChurchAid.

Крім того, данський бізнес допоможе відбудувати та модернізувати Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. Також, за програмою будівництва соціального житла, данський бізнес допоможе забезпечити область модульними, а Миколаїв – багатоквартирними будинками.