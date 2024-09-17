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Швеція планує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП і додатково підтримати Україну

Додатково у бюджеті хочуть передбачити 13 млрд шведських крон із можливістю збільшення суми. 

Швеція планує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП і додатково підтримати Україну
прапори України і Швеції
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції розробив законопроєкт про бюджет на 2025 рік і пропонує збільшити витрати на оборону до 2,4% ВВП.

Про це йдеться на шведському урядовому сайті.

Додатково хочуть передбачити 13 млрд шведських крон із можливістю збільшення суми. Загалом асигнування на військову оборону становитимуть 138 мільярдів крон у 2025 році і до 2030-го планується зростання до 170 мільярдів крон.

Для посилення підтримки України та забезпечення довгострокової стабільності уряд і шведські демократи домовилися запровадити рамкову програму військової підтримки нашої держави на 2024–2026 роки. 

Швеція збільшить цю підтримку до загальної суми 75 мільярдів шведських крон, тобто по 25 млрд щороку. Наприклад, програма дозволить фінансувати коаліцію спроможностей, яка була створена для підтримки України у межах "Рамштайну".

  • Тим часом тривають переговори про збільшення бюджету Німеччини на допомогу Україні. Як прогнозує міністр оборони Борис Пісторіус, вони можуть закінчитися до кінця тижня.
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