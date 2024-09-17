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Переговори про збільшення бюджету Німеччини на допомогу Україні можуть закінчитися до кінця тижня

Йдеться про 7,5 мільярда євро.

Переговори про збільшення бюджету Німеччини на допомогу Україні можуть закінчитися до кінця тижня
Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

У Німеччині тривають переговори щодо збільшення бюджету на 2024 рік, що передбачає нову військову допомогу Україні, і можуть завершитися цього тижня.

Таку заяву зробив міністр оборони Борис Пісторіус, пише Spiegel.

Йдеться про додаткові 7,5 млрд євро. Пісторіус назвав перемовини "багатообіцяючими" і додав, що на сотні мільйонів євро можна буде надати військову допомогу Києву.

Пісторіус попереджав після саміту НАТО в липні цього року, що мільярди, раніше закладені до бюджету на військову підтримку України, здебільшого витрачені або принаймні заплановані. Тому він кілька разів привселюдно закликав знову збільшити бюджет на поточний рік. 

Міністр не озвучив точну цифру, але у міністерстві сподіваються, що йтиметься про майже пів мільярда євро. На ці кошти можна поставити нашій державі термінові пакети запчастин, без яких деякі вже поставлені з Німеччини системи озброєння не можуть функціонувати на фронті.

  • Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Києву додаткові 100 мільйонів євро допомоги, щоб допомогти Україні пережити зиму.
  • Цього місяця стало відомо, що Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T, які повинні доповнити попередні сім батарей.
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