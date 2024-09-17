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Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)

Ізраїльські військові наразі не коментували ситуацію.

Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Пейджер після вибуху
Фото: twitter.com/mohamadrameza

Велика кількість членів ліванського збройного угруповання "Хезболла", серед яких бойовики і медики, були поранені внаслідок масового вибуху пейджерів, які використовують для зв'язку, пише Reuters.

Представник "Хезболли" на умовах анонімності повідомив агентству, що вибух пейджерів став "найбільшим порушенням безпеки", яке зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем.

Ізраїльські військові поки що не прокоментували ситуацію з вибухами.

Times of Іsrael повідомляє, що відомо про вісьмох загиблих і майже 2800 поранених. 

Джерело агенції у службі безпеки Лівану заявило, що пейджери також вибухали на півдні країни.

Центр кризових операцій Лівану, який перебуває у віданні міністерства охорони здоров'я, попросив усіх медичних працівників вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, які надходять за невідкладною допомогою. Також Центр наголосив, що медики не повинні використовувати пейджери.

Пейджери були з нової партії, яку “Хезболла” отримала останніми днями, повідомили Wall Street Journal люди, знайомі з цим питанням. Представник організації сказав, що сотні бійців мали такі пристрої, припустивши, що зловмисне програмне забезпечення могло спричинити нагрівання та вибухи пристроїв. 

Співрозмовник видання також сказав, що деякі люди відчули нагрівання пейджерів і утилізували їх, перш ніж вони вибухнули.

Число втрат зростало надто швидко, щоб підрахувати, але, ймовірно, перевищило 1000, заявив офіційний представник “Хезболли”. Поранення включали відірвані пальці, травми голови та рани на тулубах людей. 

Агентство Mehr повідомляє, що внаслідок вибуху постраждав посол Ірану в Бейруті Моджтаба Амані та ще двоє співробітників іранського посольства. Кібератака Ізраїлю зачепила не лише Ліван, а й Сирію. 

Інцидент стався на тлі зростання напруги на кордоні Лівану з Ізраїлем. “Хезболла” почала ракетний обстріл Ізраїлю невдовзі після нападів ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня, які поклали початок війні в Газі, і відтоді обидві сторони щодня обстрілюють одна одну.

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