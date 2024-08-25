​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Сьогодні відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" (доповнили)
Сьогодні відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" (доповнили)
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ завдав превентивних ударів по Лівану, "Хезболла" вдарила у відповідь

Угруповання "Хезболла" заявляє, що вночі випустило понад 320 ракет і кілька дронів по Ізраїлю.

ЦАХАЛ завдав превентивних ударів по Лівану, "Хезболла" вдарила у відповідь
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів на випередження по об'єктах "Хезболли". В Ізраїлі заявили, що терористи готуються до ракетних ударів з території Лівану.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські винищувачі військово-повітряних сил завдали ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла", що становлять безпосередню загрозу громадянам Ізраїлю.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив про превентивний удар по "Хезболлі", попередивши цивільних у Лівані, що Ізраїль битиме по військових цілях, і мешканці поблизу — в небезпеці. 

За вказівкою розвідки ЦАХАЛ завдав ударів і знищив тисячі стволів ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану. Більшість цих пускових установок були націлені на північ Ізраїлю, а деякі — на центр. Під час ударів також було уражено понад 40 пускових установок в Лівані.

Водночас, ісламське бойове угруповання "Хезболла" стверджує, що за протягом кількох годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронів із вибухівкою. Угруповання сказало, що обстріляло 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

  • Зараз Сполучені Штати, Єгипет і Катар намагаються стати посередниками в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем та терористичним угрупованням, яка передбачає звільнення десятків заручників, утримуваних бойовиками.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies