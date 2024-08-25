ЦАХАЛ завдав превентивних ударів по Лівану, "Хезболла" вдарила у відповідь

Угруповання "Хезболла" заявляє, що вночі випустило понад 320 ракет і кілька дронів по Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів на випередження по об'єктах "Хезболли". В Ізраїлі заявили, що терористи готуються до ракетних ударів з території Лівану.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські винищувачі військово-повітряних сил завдали ударів по об'єктах терористичної організації "Хезболла", що становлять безпосередню загрозу громадянам Ізраїлю.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив про превентивний удар по "Хезболлі", попередивши цивільних у Лівані, що Ізраїль битиме по військових цілях, і мешканці поблизу — в небезпеці.

За вказівкою розвідки ЦАХАЛ завдав ударів і знищив тисячі стволів ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану. Більшість цих пускових установок були націлені на північ Ізраїлю, а деякі — на центр. Під час ударів також було уражено понад 40 пускових установок в Лівані.

Водночас, ісламське бойове угруповання "Хезболла" стверджує, що за протягом кількох годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронів із вибухівкою. Угруповання сказало, що обстріляло 11 військових баз на півночі Ізраїлю.