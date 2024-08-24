До Києва приїхав президент Польщі Анджей Дуда

Він візьме участь у святкуванні українського Дня незалежності.

До Києва у День незалежності України прибув польський президент Анджей Дуда. Про це повідомили в його канцелярії.

Польський президент візьме участь в урочистостях з нагоди свята. Поїздку заздалегідь не оголошували.

"Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди до України", – йдеться у повідомленні.

Попередній візит Анджея Дуди до Києва був у червні 2023. А в липні того року він приїжджав до Луцька.

#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie.



W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

З перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для України однією з найближчих союзниць. Вона надала масштабну підтримку переселенцям, однією з перших почала постачати українцям озброєння, допомагала гуманітарно та відстоювала інтереси України на міжнародній арені. Польські лідери перебували з численними візитами в Україні, попри постійну загрозу атак.

Торік відносини Варшави й Києва дещо ускладнилися на тлі блокування польськими фермерами кордону з Україною, що негативно позначилося не лише на торговельних процесах, а й подекуди на доставці гуманітарної та військової допомоги.

Дуда підтримав заборону імпорту українського зерна до Польщі, але водночас наголошував, що військова підтримка України повинна тривати.